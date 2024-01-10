Палата депутатів Італії підтримала резолюцію про продовження військової підтримки України

Нижня палата парламенту Італії (Палата депутатів) підтримала резолюцію про продовження підтримки України, зокрема шляхом передачі військових засобів, матеріалів та обладнання, повідомляє агентство ANSA.

У повідомленні зазначається, що ця резолюція зобов'язує італійський уряд "продовжувати підтримувати, відповідно до взятих зобов'язань і до того, що буде погоджено надалі в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія, українську державну владу, зокрема шляхом передання військових засобів, матеріалів і обладнання".

Резолюцію підтримали 195 голосів, водночас 50 депутатів виступили проти, 55 - утрималися від голосування.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що "підтримка (України - ІФ-У) має тривати доти, доки російські атаки не припиняться".

"Труднощі України можна пояснити наявністю великих мінних полів. За оцінками української розвідки, існує понад 8 мільйонів мін, використовуваних росіянами для захисту своїх позицій", - зазначив Крозетто.

Міністр також зазначив, що Італія зацікавлена в участі Коаліції з розмінування.

"Після семи вже оформлених пакетів ми нещодавно дали зелене світло на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва. І цей пакет обладнання та систем озброєння спрямований виключно і тільки на зміцнення обороноздатності України", - наголосив глава італійського Міноборони.