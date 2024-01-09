Політика

19:15 09.01.2024

У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

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У Європарламенті ініціювали збір підписів за позбавлення Угорщини права голосу

Фінський депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС, повідомляє "Польське радіо".

"Фінський депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа розпочав кампанію зі збору підписів євродепутатів, щоб позбавити Угорщину права голосу в Раді Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні на сайті "Польського радіо".

"Зараз або ніколи. Машина ухвалення рішень ЄС застрягла через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити її працювати - позбавити Орбана права голосу в Раді", - наводить слова Сарвамаа сайт радіо у вівторок.

Фінський політик оприлюднив петицію на ім'я президента Європарламенту Роберти Мецоли і закликав євродепутатів підтримати її. У зверненні, зокрема, зазначалося, що призупиненням права голосу в Раді "ЄС надішле чітке повідомлення Угорщині про те, що її дії є неприйнятними".

У тексті петиції наголошується, що Угорщину неодноразово критикували за підрив верховенства права, а "після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для Європейського парламенту вжити заходів".

"Це також буде сигналом для всіх держав-членів, що ЄС не потерпить будь-якого відступу від верховенства права або порушення принципу щирого співробітництва, закріпленого в Договорах", - додав він.

 

Теги: #голос #європарламент #угорщина

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