Політика

18:32 08.01.2024

Представники Міноборони погодилися з більшістю зауважень щодо корупційних ризиків законопроєкту про мобілізацію - нардеп

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Представники Міноборони погодилися з більшістю зауважень щодо корупційних ризиків законопроєкту про мобілізацію - нардеп

Представники Міністерства оборони, присутні на засіданні парламентського комітету з питань антикорупційної політики, погодилися з більшістю зауважень щодо корупційних ризиків урядового законопроєкту про мобілізацію, розповіла голова підкомітету з питань дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність").

"На комітеті були присутні представники Міноборони, і з більшістю зауважень погодилися. Зокрема що ці норми є корупціогенними. Ось, наприклад, відсутність у законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" вичерпних випадків надання громадянам відтермінування від направлення на базову військову службу надає районним (міським) комісіям надмірну дискрецію щодо встановлення таких підстав на власний розсуд та містить корупційні ризики. Ба більше, такі зміни створюють ризики для зловживань своїми повноваженнями і членам комісії вищого рівня, зокрема під час перевірки підстав надання такого відтермінування", - сказала Сюмар у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Народна депутатка зазначила, що в законопроєкті також багато правової невизначеності.

"Як саме органи місцевого самоврядування забезпечуватимуть прибуття громадян до ТЦК (Територіальний центр комплектування - ІФ-У)? Використовувати силу, хоча це не є їх повноваженнями? Або як ТЦК визначатиме осіб, щодо яких застосовуватимуть стягнення, такі як, наприклад, заборона використання рухомого майна. Правова невизначеність тут може означати просто "нову касу" для ТЦК",- підсумувала Сюмар.

Як повідомлялося, антикорупційний комітет у понеділок вирішив, що законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який є основним під час підготовки до розгляду на пленарному засіданні цього законопроєкту, рішення щодо документа ухвалить у вівторок.

Законопроєкт №10378 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 25 грудня 2023 р. У парламенті також зареєстровано три альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

Теги: #мобілізація #сюмар

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