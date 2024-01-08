Політика

16:47 08.01.2024

Антикорупційний комітет побачив у законопроєкті про мобілізацію корупційні ризики - нардеп

1 хв читати
Антикорупційний комітет побачив у законопроєкті про мобілізацію корупційні ризики - нардеп

Парламентський комітет з питань антикорупційної політики побачив в урядовому законопроєкті про мобілізацію корупційні ризики, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, який містить корупційні ризики", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який є основним під час підготовки до розгляду на пленарному засіданні цього законопроєкту, рішення щодо документа ухвалить у вівторок.

Законопроєкт №10378 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 25 грудня 2023 р. У парламенті також зареєстровано три альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

 

Теги: #рада #гончаренко #мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 08.01.2024
ЄБА закликала доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

ЄБА закликала доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

11:18 07.01.2024
Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

10:51 07.01.2024
Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України - ЦНС

Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України - ЦНС

14:20 06.01.2024
У ВР зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

У ВР зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

21:15 05.01.2024
Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

16:31 05.01.2024
Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

16:13 05.01.2024
Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

14:09 05.01.2024
Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

19:30 04.01.2024
Законопроєкт про мобілізацію потребує серйозного доопрацювання

Законопроєкт про мобілізацію потребує серйозного доопрацювання

16:25 04.01.2024
Асоціація IT Ukraine закликала Раду обговорити п'ять критичних ризиків законопроєктів про мобілізацію для IT-сектору

Асоціація IT Ukraine закликала Раду обговорити п'ять критичних ризиків законопроєктів про мобілізацію для IT-сектору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС засудили будь-які іноземні постачання зброї Росії

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

У ВР зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із королем Бахрейну питання двосторонньої взаємодії та підтримку української Формули миру

Зеленський та емір Кувейту обговорили співпрацю в енергетичному та аграрному секторах

Єврокомісія працює над недопущенням реекспорту в РФ в обхід санкцій третіми країнами товарів, що використовуються для виробництва зброї

У ЄС засудили будь-які іноземні постачання зброї Росії

Кулеба: візит глави МЗС Японії до Києва - потужний сигнал, що 2024 рік буде ще продуктивнішим в українсько-японських відносинах

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Зеленський: Рішення Заходу про використання заморожених російських активів для підтримки України буде справедливим і законним

Президентка Єврокомісії: Працюємо над рішенням, яке дасть змогу забезпечити стабільну фінансову підтримку Україні

Україна має дотримуватися узгоджених із партнерами стандартів у законопроєкті про перезавантаження БЕБ - Стефанчук

Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА