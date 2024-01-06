Політика

14:20 06.01.2024

У ВР зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

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У ВР зареєстровано проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з нацбезпеки

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Проєкт постанови №10391 зареєстровано у Верховній Раді в суботу, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів проєкту постанови - голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич, його заступник Єгор Чернєв (обидва зі "Слуги народу"), Роман Костенко ("Голос").

Як повідомлялося, комітет із нацбезпеки на своєму засіданні в п'ятницю рекомендував парламенту відкликати Безуглу з посади заступника голови комітету.

У рішенні комітету, розміщеному на сайті парламенту, зазначено, що Безуглу відкликають "через обставини, які унеможливлюють виконання нею своїх обов'язків".

Теги: #рада #безугла

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