Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував публічні висловлювання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") на адресу головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та закликав українців до єдності.

"Я завжди закликаю всіх добре вчити історію України. Тому що будь-якими нашими чварами, будь-якою нашою публічною демонстрацією втоми неодмінно скористається ворог... У мене є свої стосунки з пані Мар’яною, тому що, крім Залужного, вона критикує й мене, й усіх інших, – ну, такий стиль поведінки в людини. Я цього не сприймаю. Тому мої розмови з нею переважно в такому, офіційному, форматі. При цьому все, що я про неї думаю, чесно пишу у внутрішньопартійному чаті. Вона на це реагує. І це абсолютно нормальна дискусія, але вона закрита", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він вважає, що всі мають переглянути своє ставлення до того, що відбувається в країні, оскільки "без єдиного підходу і бачення нам ніколи не виграти цю війну", а єдність - це "та єдина зброя, проти якої Росія поки що не може діяти, але вона дуже ефективно починає використовувати ці наші дрібні "подряпинки" для того, щоб розхитувати їх у велике море".

Водночас голова ВР переконаний у необхідності чесних дискусій із військовими, але "для всього є свій час і місце".

"На ставці у нас буває дуже спекотно, тому що триває професійна розмова навіть між військовими, які субординовані один до одного, але між ними виникає жорстка чоловіча розмова, і, що важливо, вони знаходять правильні рішення", - додав Стефанчук.