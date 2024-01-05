Політика

17:17 05.01.2024

Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

2 хв читати
Стефанчук про "критику" Залужного з боку Безуглої: Будь-якими нашими чварами неодмінно скористається ворог

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував публічні висловлювання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") на адресу головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та закликав українців до єдності.

"Я завжди закликаю всіх добре вчити історію України. Тому що будь-якими нашими чварами, будь-якою нашою публічною демонстрацією втоми неодмінно скористається ворог... У мене є свої стосунки з пані Мар’яною, тому що, крім Залужного, вона критикує й мене, й усіх інших, – ну, такий стиль поведінки в людини. Я цього не сприймаю. Тому мої розмови з нею переважно в такому, офіційному, форматі. При цьому все, що я про неї думаю, чесно пишу у внутрішньопартійному чаті. Вона на це реагує. І це абсолютно нормальна дискусія, але вона закрита", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він вважає, що всі мають переглянути своє ставлення до того, що відбувається в країні, оскільки "без єдиного підходу і бачення нам ніколи не виграти цю війну", а єдність - це "та єдина зброя, проти якої Росія поки що не може діяти, але вона дуже ефективно починає використовувати ці наші дрібні "подряпинки" для того, щоб розхитувати їх у велике море".

Водночас голова ВР переконаний у необхідності чесних дискусій із військовими, але "для всього є свій час і місце".

"На ставці у нас буває дуже спекотно, тому що триває професійна розмова навіть між військовими, які субординовані один до одного, але між ними виникає жорстка чоловіча розмова, і, що важливо, вони знаходять правильні рішення", - додав Стефанчук.

Теги: #стефанчук #безугла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 05.01.2024
У ВР планують створити окремий комітет з питань НАТО - Стефанчук

У ВР планують створити окремий комітет з питань НАТО - Стефанчук

16:31 05.01.2024
Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

Стефанчук не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок

16:13 05.01.2024
Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

14:09 05.01.2024
Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

15:54 04.01.2024
Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

12:42 28.12.2023
Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

08:12 12.12.2023
Кожен українець і українка мають отримувати якісні безбар'єрні послуги

Кожен українець і українка мають отримувати якісні безбар'єрні послуги

11:26 11.12.2023
За час війни декларація Стефанчука змін не зазнала

За час війни декларація Стефанчука змін не зазнала

10:25 07.12.2023
Єрмак, Стефанчук і Умєров зустрілися у США з Блінкеном

Єрмак, Стефанчук і Умєров зустрілися у США з Блінкеном

11:17 03.12.2023
Стефанчук вважає маніпуляцією заяви нардепів із "Євросолідарності" про перешкоджання їм у закордонних відрядженнях

Стефанчук вважає маніпуляцією заяви нардепів із "Євросолідарності" про перешкоджання їм у закордонних відрядженнях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice

Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі

У МЗС Франції прокоментували обстріл Бєлгорода

ОСТАННЄ

Польща отримала листа з ЄК з вимогою зняти ембарго на імпорт українських агротоварів - ЗМІ

Ембарго на експорт української агропродукції до Польщі буде безстроковим, польсько-український кордон буде закрито - аграрний міністр Польщі

У МЗС Франції прокоментували обстріл Бєлгорода

Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

Президентка Словаччини виступає за надання Україні необхідних для самозахисту засобів

Захід має посилити санкції проти РФ і надати Україні ракети великої дальності - глава МЗС Польщі

Боррель: ЄС готовий працювати в напрямі гарантування миру і безпеки для Ізраїлю та Палестини у 2024 р.

Атаками по Україні Путін тільки зміцнив рішучість українців захищати свою свободу

Керівники ОБСЄ засудили ракетний терор РФ України

США та Велика Британія обговорили подальшу підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА