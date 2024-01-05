Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: Він має всі перспективи потрапити одразу до зали для голосування, щойно буде готовий на рівні комітету

Законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на голосування до зали пленарних засідань Верховної Ради одразу після його підготовки в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Це залежатиме від рішення комітету. Дуже сподіваюся, що під час обговорення сторони знайдуть відповіді на всі ці питання, прийдуть до розумного вирішення, і щойно законопроєкт буде готовим на рівні комітету, думаю, він має всі перспективи потрапити одразу в зал", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Спікер уточнив, що робота з підготовки законопроєкту в профільному комітеті відбувається в закритому режимі, але про всі основні рішення суспільству буде повідомлено.

"Участь беруть і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і міністр оборони Рустем Умєров, і представники всіх фракцій і груп Верховної Ради, які на професійному рівні обговорюють ці питання. Наскільки я поінформований, це обговорення триватиме три-чотири дні. Всього – понад 160 питань. Дуже сподіваюся на ефективність цієї роботи, в результаті якої будуть напрацьовані рішення, спрямовані на забезпечення перемоги України", - уточнив голова ВР.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, наскільки може змінитися компромісна редакція документа порівняно з запропонованою урядом, він зазначив, що вважає за доцільне коментувати після того, як ця дискусія відбудеться в комітеті.

"Моє слово як голови Верховної Ради може суттєво вплинути на вирішення цих питань. А я дуже хочу, щоб основною була зрозуміла та збалансована позиція військових, тому що вона має бути забезпечена державним бюджетом та організаційними питаннями. Це має бути комплексна робота", - додав Стефанчук.

Як повідомлялося, 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не голосуватиметься в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант.