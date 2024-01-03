Президентка Словаччини виступає за надання Україні необхідних для самозахисту засобів

Президентка Словаччини Зузана Чапутова (Zuzana Čaputová) засудила масовану атаку РФ по містах і селищах України 2 січня.

"Ще один Новий рік, ще одне звірство. Росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селищах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія Москви не продовжиться ще наступного року, - це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", - написала вона в Х (раніше твіттер).