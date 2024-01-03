Політика

01:49 03.01.2024

Керівники ОБСЄ засудили ракетний терор РФ України

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Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Буяр Османі, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід засудили масовані повітряні атаки Росії на українські міста.

Спільну заяву керівників ОБСЄ опубліковано на сайті організації. У ній міститься заклик покласти край насильству.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо ці безперервні атаки і настійно закликаємо до негайного припинення неослабного насильства, яке не призводить ні до чого, крім як до порочного кола страждань і нещасть. Ми закликаємо негайно припинити цю війну", - сказано в повідомленні.

Зокрема, Османі, Борг і Шмід виступили із заявою у зв'язку з триваючими і посилюваними повітряними атаками Росії в її війні проти України.

"Новий рік гнітюче почався так само, як і закінчився попередній. Смерть і руйнування забирають життя жінок, чоловіків, хлопчиків і дівчаток і знищують найважливіші об'єкти інфраструктури", - заявили вони.

У заяві підкреслюється, що щодня "в цьому жахливому конфлікті розплачуються мирні жителі. Вони ніколи не повинні ставати жертвами смертоносних атак безпілотників і ракет". 

Теги: #рф #обсе #україна #атаки #засудження

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