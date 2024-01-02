Зеленський і прем'єр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю з акцентом на ППО та далекобійні засоби

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у телефонній розмові обговорили продовження оборонного співробітництва з акцентом на посилення протиповітряної оборони та розширення далекобійних можливостей ЗСУ.

"Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет і дронів", - написав глава Української держави в телеграм-каналі у вівторок.

Зеленський подякував Великій Британії "за суттєвий і різнобічний внесок у міцність української ППО, зокрема радарами, передовими противодроновими системами та ракетами". Як зазначив президент, у розмові з британським прем'єром вони обговорили "продовження оборонного співробітництва з акцентом на подальше посилення ППО і далекобійних можливостей ЗСУ".

Також сторони "відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки для України в рамках вільнюської декларації країн "Великої сімки". "Маємо якнайшвидше її фіналізувати", - переконаний Зеленський.

"Також скоординували позиції щодо Української Формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру", - інформував президент України.