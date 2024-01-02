Посол Данії: Російська атака лише зміцнить нашу рішучість підтримувати боротьбу України за свободу

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен запевнив у підтриманні українців після масованої атаки РФ.

У відеозверненні в Солом'янському районі Києва, де внаслідок російської атаки постраждав житловий будинок, посол Данії заявив, що "приїхав сюди, щоб висловити свою солідарність і співчуття місцевим жителям".

"Я також приїхав сюди, щоб висловити величезну вдячність Збройним силам України, зокрема силам ППО, які захищають нас щоразу, коли Київ зазнає атаки. Я також хочу подякувати рятувальникам, бригадам швидкої допомоги, медичному персоналу, енергетикам, поліції та муніципальним працівникам, які завжди готові врятувати життя й відновити нормальне міське життя, хоч би коли Київ зазнав нападу", - сказав посол.

Він також наголосив, що пишається тим, що "є тимчасовим жителем цього великого міста, столиці свободи".

"І дозвольте мені запевнити жителів Києва й усіх українців, що ця мерзенна атака лише зміцнить нашу рішучість підтримувати боротьбу України за свободу, тому що ваша свобода - це також і наша свобода", - заявив Міккельсен.