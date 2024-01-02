У ВР підготують компромісний варіант законопроєкту про мобілізацію - Кравчук

Урядовий законопроєкт про мобілізацію не буде винесено на розгляд Верховної Ради в тому вигляді, в якому його зареєстровано, буде підготовлено компромісний варіант, вважає заступниця голови комітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Ми вже розуміємо, що в такому вигляді законопроєкт не буде голосуватися, ухвалюватися. І я думаю, що це буде все-таки комітетська версія, профільного комітету з питань безпеки й оборони. І цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий більш компромісний варіант, який дав би змогу його проголосувати в сесійній залі", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що законопроєкт потребує обговорень на різних рівнях, зокрема й у профільному комітеті. За його словами, буде знайдено варіант, який влаштовує всіх. "Я думаю, що цьому (розгляду законопроєкту на пленарному засіданні - ІФ) передуватимуть великі дискусії, насамперед на рівні комітету. Я дуже хочу, щоб ці дискусії були професійними, не політичними, не популістськими... Це початок дискусії. Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на правильне рішення", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону 28 грудня.