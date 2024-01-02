Політика

14:58 02.01.2024

Президент Естонії назвав атаку РФ злочином проти людяності та закликав перейти на новий рівень підтримки України

1 хв читати
Президент Естонії назвав атаку РФ злочином проти людяності та закликав перейти на новий рівень підтримки України

Президент Естонії Алар Каріс (Alar Karis) назвав чергову масовану атаку РФ по українському цивільному населенню злочином проти людяності, а також закликав "переключитися" на новий рівень підтримки, щоб допомогти Україні.

"Знову варварський масований ракетний удар по цивільному населенню України. Це злочин проти людяності, який не залишиться безкарним у міжнародному трибуналі. Система протиповітряної оборони, яку постачає Захід, робить свою роботу з порятунку життів. Давайте переключимося на новий рівень нашої підтримки, щоб допомогти Україні!" - написав він у Х (раніше Twitter) у вівторок.

 

Теги: #естонія #каріс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 22.12.2023
США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

20:22 16.12.2023
Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

Естонія хоче використати досвід України для мобільного захисту від атак безпілотників

12:44 15.12.2023
ЄС знайде рішення, яке дозволить подальше фінансування України, - прем'єр Естонії

ЄС знайде рішення, яке дозволить подальше фінансування України, - прем'єр Естонії

13:27 14.12.2023
Естонія відправить Україні пакет військової допомоги на EUR80 млн

Естонія відправить Україні пакет військової допомоги на EUR80 млн

18:50 04.12.2023
Естонські прикордонники попереджають тих, хто виїжджає до РФ, про можливе закриття кордону

Естонські прикордонники попереджають тих, хто виїжджає до РФ, про можливе закриття кордону

03:12 29.11.2023
Об'єднаний експедиційний корпус направить кораблі для захисту підводної інфраструктури та посилення стримування в Північній Європі

Об'єднаний експедиційний корпус направить кораблі для захисту підводної інфраструктури та посилення стримування в Північній Європі

19:05 20.11.2023
Кулеба обговорив з естонським колегою майбутнє засідання Ради ЄС у грудні

Кулеба обговорив з естонським колегою майбутнє засідання Ради ЄС у грудні

05:13 17.11.2023
EestiGaas почала будівництво своєї першої СЕС у Латвії

EestiGaas почала будівництво своєї першої СЕС у Латвії

19:11 10.11.2023
Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь

Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь

21:05 23.10.2023
Кабель зв'язку між Естонією та Швецією було пошкоджено "зовнішньою силою", заявляють у Стокгольмі

Кабель зв'язку між Естонією та Швецією було пошкоджено "зовнішньою силою", заявляють у Стокгольмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек Ради Європи засудила нову масовану атаку РФ по Україні

Посол Великої Британії після атаки РФ: Це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу

Один із пріоритетів комітету з гумполітики у 2024-му - підготовка до 2-го читання законопроєкту про заборону релігійних організацій, контрольованих Росією - Кравчук

Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

Британський прем'єр: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети, ми не дамо йому перемогти

ОСТАННЄ

Президент Латвії: Україна має отримати більше допомоги

Президент Литви: Українці творять чудеса з поставленою Заходом ППО, але їм потрібно більше

Генсек Ради Європи засудила нову масовану атаку РФ по Україні

Посол Великої Британії після атаки РФ: Це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу

Зеленський привітав прем'єра Бельгії з початком головування в Раді ЄС і подякував іспанському прем'єру Санчесу за співпрацю

Італія розпочала головування в Групі послів G7 із підтримки України

Один із пріоритетів комітету з гумполітики у 2024-му - підготовка до 2-го читання законопроєкту про заборону релігійних організацій, контрольованих Росією - Кравчук

Прем'єр Фінляндії заявив про необхідність зміцнювати безпеку країни та її кордонів

Залужний не має помічників-консультантів на громадських засадах і ніхто не має повноважень коментувати від його імені

Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА