Президент Естонії назвав атаку РФ злочином проти людяності та закликав перейти на новий рівень підтримки України

Президент Естонії Алар Каріс (Alar Karis) назвав чергову масовану атаку РФ по українському цивільному населенню злочином проти людяності, а також закликав "переключитися" на новий рівень підтримки, щоб допомогти Україні.

"Знову варварський масований ракетний удар по цивільному населенню України. Це злочин проти людяності, який не залишиться безкарним у міжнародному трибуналі. Система протиповітряної оборони, яку постачає Захід, робить свою роботу з порятунку життів. Давайте переключимося на новий рівень нашої підтримки, щоб допомогти Україні!" - написав він у Х (раніше Twitter) у вівторок.