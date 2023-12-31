Політика

14:43 31.12.2023

Прем'єр Фінляндії заявив про необхідність зміцнювати безпеку країни та її кордонів

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Прем'єр Фінляндії заявив про необхідність зміцнювати безпеку країни та її кордонів

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав найважливішим завданням для країни зміцнення її безпеки.

"Найважливішим завданням фінського державного керівництва є зміцнення безпеки Фінляндії та фінів", - сказав Орпо в неділю, виступаючи з новорічним зверненням.

За його словами, "заворушення на східному кордоні Фінляндії нікуди не поділися, і уряд уважно стежить за ситуацією і готує нові рішення, щоб покласти край інструменталізованій імміграції".

Прем'єр наголосив, що пріоритет віддається безпеці Фінляндії та її кордонів. "Ми не підемо на компроміс щодо них", - сказав Орпо.

Торкнувся прем'єр і війни РФ проти України. "Наші національні рішення, такі як збільшення потужностей з виробництва важких боєприпасів, дадуть змогу надати довгострокову підтримку Україні", - заявив Орпо.

Теги: #фінляндія #орпо_петтері

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