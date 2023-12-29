Президент Молдови: Сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО

Президент Молдови Мая Санду заявила, що сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО для захисту життів.

"Глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста. Мої думки з усіма, хто постраждав цього ранку і кожного дня цієї жорстокої війни. Сьогоднішня агресія відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей протиповітряної оборони України для захисту життів", - написала вона в соцмережі Х.