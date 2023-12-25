Політика

14:29 25.12.2023

Кондратюк : Основне завдання Ради у 2024 році - адаптація українського законодавства до європейського

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Кондратюк : Основне завдання Ради у 2024 році - адаптація українського законодавства до європейського

Адаптація українського законодавства до європейського є основним завданням Верховної Ради у 2024 році, вважає заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Рада, що до кінця 2023 року ми отримали такий потужний сигнал підтримки з боку Європейського Союзу - нам офіційно відкрили переговори про вступ. Це дуже серйозний етап у наших відносинах, який обов'язково завершиться нашим членством у ЄС. Отже, головні завдання перед Верховною Радою на наступний рік - це посилено працювати над адаптацією українського законодавства до європейського", - сказала Кондратюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що, згідно зі своїми практиками, ЄС запускає моніторинг українського законодавства на відповідність європейському.

"Звірка здійснюватиметься за документом, який налічує 35 розділів. Вони в принципі відомі. Я хотіла б, щоб Верховна Рада України розпочала процес адаптації законодавства вже зараз, не чекаючи на офіційні рекомендації ЄС", - наголосила Кондратюк.

За словами віцеспікера, наступний рік для України буде складним.

"2024 рік буде непростим, треба бути відвертими. Третій рік війни для держави - це виснаження всіх ресурсів - і фінансових, і людських. А для людей це - надзвичайна втома, яка може проявлятися зневірою, відчаєм. Я сподіваюся, що нам усім вистачить витримки й розуміння того, що наша мета - правильна і справедлива, хоча шлях до цієї мети важкий", - зазначила Кондратюк.

Теги: #рада #кондратюк

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