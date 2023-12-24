Санду оголосила про плани знову балотуватися в президенти Молдови

Президент Молдови Майя Санду заявила про намір балотуватися на новий термін.

"Кілька років тому ми разом почали шлях перетворення Молдови на кращу країну. За три роки мандата нам вдалося зберегти мир удома, зміцнити незалежність країни, у нас уряд, близький до народу, також нам вдалося почати переговори про вступ Молдови до Європейського Союзу", - заявила Санду в неділю у зверненні з нагоди третьої річниці вступу на посаду президента.

"Я зобов'язалася зробити все, що в моїх силах, для виконання місії європейської інтеграції. Ми отримали підтримку цього курсу з боку країн-членів, і нам потрібна ваша підтримка, дорогі молдовани, для того, щоб домогтися успіху. Нам ще належить зробити багато важливих кроків, і я готова продовжувати, якщо ви надасте довіру для отримання нового мандата у 2024 році", - сказала Санду.