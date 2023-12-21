Політика

10:52 21.12.2023

Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

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Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

Більшість громадян України позитивно або нейтрально сприймають ідею створення з більшості фракцій у парламенті Уряду національної єдності за прикладом Ізраїлю, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"37% українців позитивно ставляться до такої ініціативи, 38% ставляться до неї нейтрально, а 19% - негативно. Решта 7% не визначилися зі своєю думкою. У всіх регіонах ставлення до створення Уряду національної єдності є доволі схожим", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в четвер.

Респондентам у відкритому форматі також ставили запитання, а кого б вони хотіли бачити на чолі такого уряду. Більшість респондентів (76%) не змогли відповісти на запитання.

Респонденти, які змогли відповісти на запитання, назвали 71 різне прізвище. Найпопулярнішими варіантами стали лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко (25,5% серед тих, хто зміг визначитися з відповіддю, 6,3% серед усіх опитаних), головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний (13,8% серед тих, хто визначився, 3,4% серед усіх респондентів) і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (9,2% серед тих, хто визначився, 2,2% серед усіх опитаних).

"На тлі запиту громадськості до єднання ідея Уряду національної єдності виглядає досить доречною (інше питання - життєздатність, особливо коли для влади це буде зменшенням контролю, а для опозиції - необхідністю менше критикувати). Утім, наразі ми бачимо, що позитивне ставлення лише скоріше переважає (порівняно з часткою тих, хто має негативне ставлення), тобто скоріше можна говорити про стримано-позитивне сприйняття такої ініціативи", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи підсумки дослідження.

Він уточнив, що на результати опитування могло вплинути те, що у формулюванні запитання було перелічено основні фракції в парламенті, які можуть входити до Уряду національної єдності.

"Як ми бачимо з інших даних, українці досить критично ставляться до всіх перерахованих чотирьох партій (наприклад, в опитуванні для NDI у травні 2023 року не більше третини позитивно ставилися до партій-потенційних учасників Уряду національної єдності). Тобто частина респондентів стримано або негативно ставляться за рахунок такого складу, якому вони не дуже довіряють. Імовірно, якби ми запитували про просто широке об’єднання різних суспільних громадсько-політичних та волонтерських сил, то така ідея отримали би більше схвалення", - припустив Грушецький.

Опитування проводилося з 4 до 10 грудня 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювала влада України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. КМІС раніше наводив фактори, які можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу".

Загалом вважається, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність для населення України, яке мешкає на підконтрольній уряду території, і дають змогу досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теги: #уряд #опитування #ініціатива #єдність

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