Литва, Латвія та Естонія затвердили декларацію про єдине регіональне застосування санкцій ЄС проти Росії

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шімоніте, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліна та прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у середу підписали спільну декларацію про єдине регіональне здійснення санкцій Євросоюзу проти Росії, яка продовжує війну проти України, і Білорусі, яка є співучасницею агресії.

"У декларації наголошується, що закриття лазівок і забезпечення ефективного застосування санкцій ЄС мають вирішальне значення для посилення впливу санкцій і підриву здатності Росії продовжувати агресивну війну. Документ зобов'язує забезпечити єдиний митний контроль та обмін інформацією - відповідні відомства країн Балтії почнуть застосовувати регіональний метод не пізніше 2024 року", - повідомляє пресслужба уряду Литви.

Згідно з документом, митні органи країн згодні слідувати загальним методам розслідування після виявлення необґрунтованих способів переміщення товарів, вимагаючи додаткових документів щодо транзиту або кінцевого використання товарів, додаткових декларацій виробників і експортерів з метою зниження ризику обходу санкцій.

Сторони також домовилися закликати інші прикордонні країни схвалити єдиний регіональний підхід до санкцій ЄС.

У декларації наголошується, що країнам Балтії вкрай важливо діяти спільно, щоб забезпечити суворе й однакове застосування санкцій. Литва, Латвія та Естонія, підтримуючи однакове застосування санкцій ЄС на рівні Європейського Союзу, згодні з тим, що, з огляду на унікальне географічне положення країн Балтії, необхідно негайно ухвалити регіональний підхід під час реалізації санкцій.