Посли G7 провели зустріч із Кулебою для обговорення дипломатичних зусиль і реформ

Посли країн "Великої сімки" (G7) обговорили з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зусилля України в дипломатії та проведенні реформ у 2023 році.

"Посли G7 зустрілися з Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля України в дипломатії та проведенні реформ у 2023 році. Ми підтвердили нашу тісну координацію і продовження роботи над забезпеченням якнайширшої міжнародної підтримки Формули миру України та відновлення", - ідеться в повідомленні послів у Х.