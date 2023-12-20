Політика

13:09 20.12.2023

Посли G7 провели зустріч із Кулебою для обговорення дипломатичних зусиль і реформ

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Посли G7 провели зустріч із Кулебою для обговорення дипломатичних зусиль і реформ

Посли країн "Великої сімки" (G7) обговорили з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зусилля України в дипломатії та проведенні реформ у 2023 році.

"Посли G7 зустрілися з Дмитром Кулебою, щоб обговорити зусилля України в дипломатії та проведенні реформ у 2023 році. Ми підтвердили нашу тісну координацію і продовження роботи над забезпеченням якнайширшої міжнародної підтримки Формули миру України та відновлення", - ідеться в повідомленні послів у Х.

 

Теги: #g7 #кулеба

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