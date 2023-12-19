ЄС шукає "міжнародні рішення" проти нападу хуситів на судна в Червоному морі - представник Борреля

ЄС засуджує атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі, що порушують міжнародне право, і здійснює пошук "міжнародного рішення" проти цих дій, заявив Петер Стано, прессекретар глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Це загроза морській безпеці та безпеці й миру в регіоні. Це одна з наших великих стурбованостей", - сказав Стано у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Він повідомив, що ця проблема обговорюється з державами-членами ЄС, але також із країнами-партнерами.

"Це міжнародна проблема, і необхідно знайти міжнародне рішення. Ми поглиблюємо обміни думками і шукаємо, як адаптувати нашу реакцію на ці неприпустимі порушення", - зазначив прессекретар.

Зі свого боку керівник служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер відповів на запитання про обсяг економічних втрат, якщо судна низки морських перевізників почнуть, як вони про це заявляють, перенаправляти кораблі безпечним маршрутом навколо мису Доброї Надії.

"Такі оцінки залежатимуть від кількості компаній, які оголосять про такі проєкти. Звичайно, (Європейська) комісія уважно відстежуватиме цю ситуацію та її економічні наслідки. Але зараз передчасно про це висловлюватися", - сказав Мамер.

Раніше єменські повстанці пообіцяли, що нападатимуть на всі судна в Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє. Після цього повідомлялося про кілька атак на судна в Баб-ель-Мандебській протоці і Червоному морі.

Минулого понеділка міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок багатонаціональної операції, спрямованої на гарантування безпеки в Червоному морі на тлі нападів хуситів із Ємену на судна. Шеф Пентагону наголосив, що операція Prosperity Guardian об'єднує безліч країн, включно з Великою Британією, Бахрейном, Канадою, Францією, Італією, Нідерландами, Норвегією, Сейшельськими островами та Іспанією.