НАТО і ЄС могли б запропонувати РФ підписати низку угод про встановлення нового світового порядку, зокрема про прийняття України до Альянсу, вважає Яценюк

Голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк вважає, що Захід міг би запропонувати РФ угоду, яка передбачала б прийняття України до НАТО і ЄС.

У програмі "Суботній політклуб" із Віталієм Портниковим на каналі "Еспресо" Яценюк наголосив, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним станом на сьогодні нереальні. "Важко уявляю переговори, де Росія погоджується забратися з українських територій, виплатити репарації, Україна стає членом НАТО і ЄС, Путін іде під військовий трибунал", - зазначив експрем'єр.

Однак, за його словами, можливим кроком могло б бути звернення країн-членів НАТО і ЄС до РФ: "Ми ухвалили політичне рішення, Україна буде членом НАТО. Крапка. Ми з вами не обговорюємо це рішення".

У рамках цього рішення, за словами Яценюка, могло б бути запропоновано підписання, наприклад, нових угод між РФ і країнами-членами НАТО про контроль над звичайним озброєнням в Європі, про обмеження стратегічних ядерних озброєнь, про кібербезпеку. Крім того, за його словами, західні партнери могли б запропонувати механізм відшкодування збитків Україні.

Яценюк нагадав, що свого часу Путін висунув вимогу до НАТО про нерозширення Альянсу та виведення озброєнь із центральної Європи. Вільний світ, за його словами, міг би запропонувати свою угоду, розуміючи, що глава РФ не погодиться. "Але світовому паблісіті ми цим скажемо: ми хотіли б саме таких перемовин із Росією, запропонували їм те, що можемо запропонувати, а Росія і в цьому відмовилася.... Це мало б сенс, якби Захід був готовий проявити таку політичну волю - встановлення нового світового порядку", - наголосив політик.

"Якби Захід теоретично погодився на таку модель, Захід цим затвердив би: ми готові воювати за нового члена НАТО, яким є Україна", - резюмував Яценюк.