Політика

21:28 15.12.2023

Путін не планує проводити жодних перемовин - Майкл Макфол

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Станом на сьогодні президент Росії Володимир Путін почувається впевнено через ситуацію на фронті і в його плани не входять жодні перемовини, допоки в Сполучених Штатах не відбудуться вибори президента.

Про це сказав директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, посол Майкл МакФол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Путін почувається дуже впевненим. Рік тому він мав дуже знервований вигляд, оскільки він програвав на полі бою. І я ніколи не бачив його таким невпевненим, як тоді", - сказав він.

"Наразі ж його солдати окопалися. Так, вони несуть величезні втрати, наша розвідка публікує шокуючі цифри щодо загиблих російських солдатів, яких він бездумно шле на забій. Але для авторитарного режиму це нічого, йому байдуже", - підкреслив Майкл МакФол.

За його словами, наразі про жодні перемовини щодо припинення війни взагалі не йдеться і цього немає зокрема і в планах Володимира Путіна.

"Щодо перемовин з Росією, що “краще підписати погану угоду, щоб надалі не довелось підписувати ще гіршу” - я повністю не погоджуюсь і відкидаю таку думку. Є певна наївність деяких американців, які говорять про це. Путін не збирається проводити жодні переговори, він вважає, що час на його боці. Принаймні до того, як новий американський президент прийде до влади", - зазначив Макфол.

 

 

Теги: #яценюк #відкрий_україну #кбф #майкл_макфол

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