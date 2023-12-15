Політика

21:14 15.12.2023

ЄС може переглянути механізми ухвалення рішень через Віктора Орбана – Андріус Кубіліус

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ЄС може переглянути механізми ухвалення рішень через Віктора Орбана – Андріус Кубіліус

Після накладання вето президентом Угорщини Віктором Орбаном на виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу, серед країн-членів все частіше лунають вимоги відмовитись від принципу одностайності при ухваленні рішень.

Про це заявив член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, депутат Європейського парламенту, Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андріус Кубіліус під час онлайн-дискусії КБФ, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Коли ми говоримо про Віктора Орбана, ми можемо лише здогадуватись, чому він так вчиняє. Це є неприйнятним і серйозно підриває не лише українське питання, але, власне, і ЄС, і позицію Угорщини", - сказав він.

"Тут питання не лише в персоналії Віктора Орбана, а в тому, що в угоді ЄС сказано, що важливі рішення в Європейському Союзі, які зокрема стосуються зовнішньої політики, мають базуватися на основі консенсусу. Отже, кожна країна має право вето. І різниця між такими країнами як Литва, Німеччина – ми не дозволяємо собі використовувати це право вето в такий спосіб, як це робить Угорщина", - наголосив євродепутат.

Андріус Кубіліус вважає, що право вето може бути застосовано, коли національні інтереси окремої країни дійсно потрапляють під загрозу.

"Але не можна вдаватися до шантажу і грати в якісь ігри з цим правом вето. Є чимало вимог в ЄС змінити цей договір і відійти від цього права", - резюмував Кубіліус.

Теги: #яценюк #відкрий_україну #кбф #кубіліус

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