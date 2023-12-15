ЄС знайде рішення, яке дозволить подальше фінансування України, - прем'єр Естонії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас переконана, що лідери Європейського Союзу знайдуть рішення, яке дозволить подальшу фінансову підтримку Україні.

"Я можу вас запевнити, що Україна не залишиться без фінансової підтримки - є сильна воля двадцяти шести надати цю підтримку, і є різні способи, як ми це можемо зробити. Ймовірно, в нас буде ще одне засідання, найімовірніше, у січні, щоб досягти узгодження з цього питання. Але є сильне бажання це зробити, допомогти Україні якнайшвидше", - сказала вона у п'ятницю в Брюсселі журналістам після прибуття на другий день засідання Європейської ради.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан застосував вето на перегляд бюджету ЄС, який передбачав для України виділення 50 млрд євро на термін до 2027 року.

"Учора вночі ми не дійшли висновків, але була очевидна перемога щодо переговорів про вступ. Не було жодного сенсу для Угорщини… (щоб дати привід) для ще однієї гарної новини. Орбан не хоче брати участь у цьому. "Це за межами бюджету, і ви можете робити все, що хочете, але я не хочу в цьому брати участі" - це його пояснення. Але в нас є інструменти, які легше використовувати, ніж створювати нові. Демократія потребує часу, але Україна часу не має. У нас є політична воля, і ми знайдемо рішення", - запевнила прем'єр-міністр Естонії.

Відповідаючи на запитання, чи має ЄС проблеми з Орбаном, Каллас сказала: "Я вже багато разів говорила: як довго він говорить неправильні речі, але робить правильні речі - ми ОК, і досі ми були єдині і були здатні прийняти рішення щодо переговорів про вступ. Для книги з історії буде цікаво, як це було зроблено, але я не говоритиме про це сьогодні. Але ми всі - демократії, у нас усіх є різні занепокоєння, тож ми слухаємо одне одного й намагаємося знайти рішення".

Як відомо, для ухвалення рішення про початок переговорів з Україною Орбана попросили вийти із зали засідання. Такий формат передбачений процедурою засідання Європейської ради і має назву "конструктивна відсутність". За всю історію існування ЄС цей формат не застосовувався жодного разу. Отже, рішення ухвалили всі 27 країн-членів ЄС, за мовчазної згоди Угорщини, яка не застосувала право вето.