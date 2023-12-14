Політика

22:04 14.12.2023

Стефанішина про заяву Орбана: Для нас важливо, що рішення ухвалено, а далі кожен буде вести комунікацію виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій

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Стефанішина про заяву Орбана: Для нас важливо, що рішення ухвалено, а далі кожен буде вести комунікацію виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій

Віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що для України важливо, що рішення Європейської Ради про відкриття переговорів ухвалено, і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан це чітко розуміє.

"Для нас важливо, що це рішення є. І прем'єр-міністр Орбан чітко розуміє, що це рішення ухвалено. Далі комунікація - це комунікація. Кожен буде вести комунікацію виходячи зі своїх внутрішніх аудиторій. А нам своє робити, нам потрібно рухатися в ЄС", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в четвер, коментуючи заяву Орбана після рішення Євроради про відкриття переговорів для України.

До цього Орбан у мікроблозі X (Tвіттер) написав, що "початок переговорів про вступ з Україною є поганим", а також що Угорщина не брала участі в його ухваленні.

 

 

Теги: #єс #угорщина

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