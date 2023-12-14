Політика

18:45 14.12.2023

"Слуга народу" переобрала Шуляк головою партії на другий термін

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"Слуга народу" переобрала Шуляк головою партії на другий термін

З'їзд політичної партії "Слуга народу" переобрав народну депутатку Олену Шуляк головою політсили на другий термін.

"14 грудня під час з'їзду політичної партії "Слуга народу" члени політсили своїм голосуванням продовжили повноваження Олени Шуляк, яка з листопада 2021 року займала посаду голови партії", - зазначено в телеграм-каналі партії.

Сама Шуляк наголосила, що першочерговим завданням для всіх є перемога і мир. "Це те, над чим зараз у режимі 24/7 працює і президент, і дипломати, і вся наша команда", – зазначила вона.

"Заради цього ми невпинно посилюємо сектор безпеки і оборони, заради цього ми добиваємося постачання танків, далекобійних ракет, винищувачів - і союзники йдуть нам назустріч. Хоча на це йде багато зусиль. Тому кожен без винятку в нашій команді має робити все, що наближає країну до перемоги, і звітувати про свої дії", - сказала голова партії.

Теги: #шуляк #переобрання #слуга_народу

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