Туск у ЄС: Намагатимуся знайти новий підхід, щоб переконати Орбана

Новопризначений прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск каже, що спробує знайти "нові ключі" підходу, щоб переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у необхідності позитивного рішення для України на майбутньому саміті Європейського союзу, що пройде в Брюсселі 14-15 грудня.

Це випливає з його слів, які він сказав журналістам у середу в Брюсселі після прибуття на саміт ЄС-Західні Балкани, який проходить безпосередньо перед засіданням Європейської ради. Прем'єр-міністр Польщі Туск і його уряд були приведені до присяги якраз цього дня, і його участь у засіданні Європейської ради - перша на цій посаді. Раніше Туск також обіймав посаду президента Євроради в період з 2014 до 2019 року, які припали на початок російської агресії проти України.

За словами Туска, "найважливіше - щоб Європа ефективно підтримувала Україну". "Я не можу прийняти будь-який настрій апатії або втоми від України. Це неприйнятно. Насправді ми говоримо не лише про Україну і війну, і Росію. Ми говоримо про наше майбутнє. Це однаково важливо для всієї спільноти. Сьогодні і завтра я почну з переконання. (Між 26 країнами, які підтримують Україну і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном) - реальний розрив. Я намагатимуся знайти нові ключі, щоб переконати не лише Орбана. Орбан - дуже прагматичний політик. Вважайте це компліментом", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

Туск також заявив, що "щасливий бути тут". "Польща повернулася в Європу, і для мене це найважливіший момент мого політичного життя. Це було нелегке завдання. Але для мене також це дуже особливий момент через геополітичний контекст. Я трохи засмучений, що за фактом нічого не змінилося. Ситуація стає дедалі гіршою, коли йдеться про Україну і російську агресію. Можливо, ви пам'ятаєте, що у мене була особлива репутація, коли я був президентом Європейської ради, щодо того, що я був одержимий Росією. Мені не приносить задоволення той факт, що я мав рацію. Я б хотів виявитися неправим", - додав він.