Політика

18:17 13.12.2023

Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

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Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до Європейського Союзу для України і Молдови не є позицією Австрії.

"Учора в мене була можливість переговорити з австрійським міністром з європейських справ, яка відповідає за всі ці питання, і маю чітке підтвердження, що саме блокування рішення про відкриття переговорів для України та Молдови не є позицією Австрії. Це, скоріше, відстоювання позицій щодо інших країн, які є предметом зацікавленості саме Австрії", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в середу.

Як повідомлялося, 12 грудня федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС виступив категорично проти "прискореної процедури" вступу до ЄС України та Молдови.

Теги: #україна #єс #австрія

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