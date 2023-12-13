Блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до ЄС для України та Молдови не є позицією Австрії - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що блокування рішення про відкриття переговорів щодо вступу до Європейського Союзу для України і Молдови не є позицією Австрії.

"Учора в мене була можливість переговорити з австрійським міністром з європейських справ, яка відповідає за всі ці питання, і маю чітке підтвердження, що саме блокування рішення про відкриття переговорів для України та Молдови не є позицією Австрії. Це, скоріше, відстоювання позицій щодо інших країн, які є предметом зацікавленості саме Австрії", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в середу.

Як повідомлялося, 12 грудня федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС виступив категорично проти "прискореної процедури" вступу до ЄС України та Молдови.