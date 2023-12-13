Політика

01:52 13.12.2023

Україна стане членом НАТО, коли всі союзники дійдуть консенсусу

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Україна стане членом НАТО, коли всі союзники дійдуть консенсусу

Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу, коли всі союзники дійдуть відповідного консенсусу, заявив президент США Джозеф Байден.

"Я дуже пишаюся тим, який Альянс сильний і єдиний. Зараз він великий... Україна має майбутнє в НАТО. І я в цьому не сумніваюся. Але ми зазначали, що Україна стане членом тоді, коли всі союзники прийдуть до консенсусу, і тоді ми будемо готові прийняти Україну в НАТО", - заявив він на спільній із Зеленським прес-конференції у Вашингтоні у вівторок увечері, відповідаючи на запитання щодо термінів прийому України до НАТО.

Теги: #нато #україна #консенсус #союзники

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