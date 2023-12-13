Політика

01:51 13.12.2023

Україна не може віддати свої території

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Україна не може віддати свої території

Україна не може віддати свої території Росії, заявив президент України Володимир Зеленський на сумісній із американським лідером прес-конференції у Вашингтоні у вівторок.

"Питання не лише в наших словах і в тому, про що ми думаємо. Питання в тому, на що ми готові і на що ми не готові. Як може Україна віддати свої території? Це просто нісенітниця та дурість. Йдеться про те, що там (на окупованих РФ територіях – ІФ-У) наші українці, наші діти, сім'ї, там невід'ємна частина нашого суспільства. Там наші люди стають жертвами тортур, зґвалтувань, їх убивають", - заявив він.

Як він зазначив, "важко зрозуміти, ідея яких політичних гравців і сил полягає в тому, щоб запропонувати Україні відмовитися від своїх територій та людей, від їхніх історій та пам'яті".

Зеленський також заявив, що провів багато діалогів із представниками обох партій Конгресу США з цього приводу.

"І ті, й інші запевняють у підтримці. У будь-якому випадку ми ніколи не сумнівалися у підтримці нашого стратегічного партнерства з боку США і в тому, що підтримка закінчиться, тому Україна не залишиться тет-а-тет із терористом, яким є Російська Федерація. ", - сказав він.

Теги: #україна #території #зеленський

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