Політика

21:23 12.12.2023

Зеленський на зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Джонсоном наголосив на важливості продовження американської фінансової допомоги Україні у 2024 р.

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Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США вперше провів зустріч зі спікером Палати представників американського Конгресу Майком Джонсоном, повідомила пресслужба Зеленського.

Зокрема, глава держави висловив подяку Конгресу США за потужні зусилля із захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

"З перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес США надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми дуже високо цінуємо її", - наголосив президент України.

Зеленський розповів Джонсону про здобутки захисників України, зокрема про звільнення 50% окупованих Росією українських земель, перемоги українських сил у Чорному морі та великі зусилля України в проведенні реформ. У цьому контексті президент наголосив на важливості продовження американської підтримки та додаткових асигнувань для допомоги Україні на 2024 рік.

Було зазначено, що Україна надзвичайно відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги США. Зокрема, у Верховній Раді працює відповідна комісія, яка здійснює моніторинг використання військової допомоги. Також триває співпраця України з представниками американських інституцій, які відповідають за надання допомоги.

Зеленський акцентував, що навіть в умовах агресії РФ Україна продовжує реалізацію реформ, необхідних для початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі.

 

 

Теги: #сша #президент #конгрес #зустріч

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