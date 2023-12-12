Зеленський у США обговорив із конгресменами-демократами потреби у військовій техніці, посилення ППО та спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США провів зустріч із лідером Демократичної партії в Палаті представників Ґакімом Джеффрісом і конгресменами-демократами, повідомила його пресслужба.

У межах зустрічі президент України наголосив на потужній двопалатній і двопартійній підтримці з боку Конгресу, президента США Джозефа Байдена та всього американського народу, яка надається Україні для боротьби з російською агресією.

Президент обговорив із конгресменами ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці, у посиленні протиповітряної оборони, особливо з настанням зимового періоду.

Також порушувалися питання спільного зі США виробництва необхідного для України озброєння. Зеленський високо оцінив проведення у Вашингтоні українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбулася 6-7 грудня.

"Нині, коли Україна звільнила 50% своїх територій, незаконно окупованих росіянами з 2022 року, забезпечила роботу "зернового коридору" та перемагає в Чорному морі, нам як ніколи потрібне продовження підтримки США та єдність наших партнерів", - сказав президент.

Глава держави запевнив, що Україна використовує всю допомогу Сполучених Штатів надзвичайно прозоро, ефективно та відповідально, у тісній співпраці з американськими партнерами.