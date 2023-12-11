У ЄС не знають, чого конкретно хоче Орбан, блокуючи Україну, і продовжують працювати з угорською стороною, щоб отримати на саміті позитивний результат

У Європейському союзі не знають, чого саме хоче домогтися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, блокуючи Україну на шляху до членства в ЄС, так само як і фінансову підтримку країні, і продовжують працювати з угорською стороною, щоб на засіданні Європейської ради отримати позитивний результат.

Про це в понеділок у Брюсселі напередодні саміту, який відбудеться в Брюсселі 14-15 грудня, повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат. "Що хоче Орбан? Це дуже гарне запитання. Я хотів би знати. Але я думаю, що основа (зрозуміти його позицію - ІФ-У) - це листи. Якщо ви уважно прочитаєте листи (Орбан написав президенту Європейської ради Шарлю Мішелю два листи - ІФ-У), то побачите, що так позначено, що потрібно і що можливо або ні. Обговорення триває. Я думаю, що в залі (засідання Європейської ради) ми побачимо, чи щось можливо. Раніше це було питання меншин, зараз це стало більше геополітичним. Чи зміниться це - ми маємо подивитися. Ми перебуваємо в постійному контакті з угорською делегацією, намагаючись знайти рішення і отримати позитивний результат, і цю роботу ми будемо продовжувати до кінця Європейської ради", - розповів він.

Водночас високопоставлений дипломат не виключив, що в разі негативного рішення щодо України будуть заблоковані, своєю чергою, державами-членами, для яких таке рішення буде неприйнятним, і рішення щодо інших країн, таких, як Молдова, Грузія, Боснія і Герцеговина. "Рішення ухвалюватимуть у залі. У нас є процес, який ґрунтується на досягненнях, і я думаю, що пропозиції, які ми прописали в проєкті (висновків засідання), ґрунтуються на досягненнях кожної країни, але я не можу виключити, що деякі держави-члени зроблять зв'язку, оскільки якщо є блокування щодо однієї, інші можуть сказати, що для нас це неприйнятно, і тоді в нас буде політичне обговорення, яке може бути складним", - деталізував він.

Співрозмовник журналістів констатував, що для ухвалення рішень, пов'язаних із розширенням, має бути згода всіх 27 держав-членів. "Якщо ми говоримо про розширення, нам потрібна одностайність. Якщо ми продовжуємо в ЄС із 27 (державами-членами) - це одностайність", - наголосив він. Водночас, у разі блокування питання фінансування, то дипломат не виключив продовження підтримки України на двосторонній основі. "Якщо ми говоримо про гроші, то можна розмірковувати. Бюджет - наш ресурс, але також є і національні контрибуції", - пояснив він.

Водночас високопоставлений європейський дипломат запевнив, що, "щонайменше, у 26 держав-членів ЄС є зобов'язання лідерів підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться". "26 хочуть продовжувати робити те, щодо чого вони взяли зобов'язання", - додав він.