Сіярто розповів про переговори з Кулебою: Обговорювали євроінтеграційні амбіції України

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою висловив думку, що "Єврокомісія практично не уявляє, який вплив матиме членство України в ЄС на все співтовариство".

Як написав Сіярто на своїй сторінці у фейсбуці, на переговорах йшлося про євроінтеграційні амбіції України. "Я сказав колезі, що для нас це не тактичне питання, а, скоріше, історично значуще рішення для майбутнього всього Євросоюзу. Пропозицію щодо рішення не підготовлено, і Єврокомісія практично не уявляє, який вплив матиме членство України в ЄС на всю спільноту", - написав він.

На думку Сіярто, Європейська комісія не провела підготовчу роботу, "яка гарантувала б, що Україна проведе переговори про вступ на взаємовигідній основі".

"Звісно, ми також говорили про закон щодо меншин, і я сказав своєму колезі, що Угорщина очікує повернення до умов 2015 року. Однак безсумнівно, що ми обидва, як і раніше, прихильні подальшому розвитку двосторонніх відносин", - зазначив Сіярто.