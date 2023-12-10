Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед засіданням Європейської ради
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Підтримую постійний контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.
Він також подякував фон дер Ляєн за високу оцінку "нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії".
"Розраховуємо на позитивне рішення про виділення €50 млрд і початок переговорів про вступ України до ЄС", - зазначив президент.
Зеленський також наголосив, що "Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому".