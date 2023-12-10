Політика

21:35 10.12.2023

Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед засіданням Європейської ради

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Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед засіданням Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Підтримую постійний контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У телефонній розмові скоординували наші позиції перед засіданням Європейської ради", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

Він також подякував фон дер Ляєн за високу оцінку "нашої роботи з виконання всіх рекомендацій Єврокомісії".

"Розраховуємо на позитивне рішення про виділення €50 млрд і початок переговорів про вступ України до ЄС", - зазначив президент.

Зеленський також наголосив, що "Європа має рішуче захищати свої цінності та свою єдність. Знаю, що ми можемо розраховувати на підтримку з боку пані Президента в цьому".

 

 

 

Теги: #єс #переговори

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