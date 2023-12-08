У ЄС немає "плану Б", є сподівання, що лідери ЄС дадуть "зелене світло" початку переговорів про членство з Україною - високопоставлений дипломат

У Європейському Союзі немає "плану Б", є сподівання на те, що на майбутньому засіданні Європейської ради лідери зможуть ухвалити позитивні рішення щодо України - і про початок переговорів про членство, і про подальше фінансування, повідомив високопоставлений європейський дипломат журналістам у п'ятницю в Брюсселі.

"Ми дотримуємося наших пропозицій. У нас немає "плану Б". Розпочати переговори (про членство - ІФ-У) і продовжити фінансування - це те, чого ми намагаємося досягти, подивимося, як відбуватиметься обговорення цих питань на засіданні Європейської ради", - сказав він.

Як відомо, проти цих пропозицій відкрито і неодноразово виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.