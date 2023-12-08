Рада достроково припинила повноваження кількох нардепів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України групи "Відновлення України" Максима Єфімова на підставі його особистої заяви.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10317 підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Рада також достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата України Дмитра Шпенова.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10318 на пленарному засіданні в п'ятницю підтримали 289 народних депутатів, повідомив Железняк.

Крім цього, парламент достроково припинив повноваження народного депутата Віталія Данілова з фракції "Батьківщина".

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10290 підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив Железняк.