Політика

14:48 08.12.2023

Рада достроково припинила повноваження кількох нардепів

1 хв читати
Рада достроково припинила повноваження кількох нардепів

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України групи "Відновлення України" Максима Єфімова на підставі його особистої заяви.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10317 підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Рада також достроково припинила повноваження позафракційного народного депутата України Дмитра Шпенова.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10318 на пленарному засіданні в п'ятницю підтримали 289 народних депутатів, повідомив Железняк.

Крім цього, парламент достроково припинив повноваження народного депутата Віталія Данілова з фракції "Батьківщина".

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10290 підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив Железняк.

Теги: #повноваження #нардепи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 06.12.2023
Регламентний комітет рекомендував ВР достроково припинити повноваження нардепів Шпенова та Єфімова

Регламентний комітет рекомендував ВР достроково припинити повноваження нардепів Шпенова та Єфімова

19:10 29.11.2023
Нардепи переконують американських виборців у необхідності допомоги Україні - Чернєв

Нардепи переконують американських виборців у необхідності допомоги Україні - Чернєв

11:25 26.11.2023
Пів сотні нардепів просять Стефанчука відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

Пів сотні нардепів просять Стефанчука відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

07:07 25.11.2023
Нардепи мають звернутися до КС за тлумаченням терміну повноважень президента - Арахамія

Нардепи мають звернутися до КС за тлумаченням терміну повноважень президента - Арахамія

14:45 14.08.2023
Верховній Раді пропонують достроково припиняти повноваження нардепів від заборонених судом партій

Верховній Раді пропонують достроково припиняти повноваження нардепів від заборонених судом партій

23:15 01.08.2023
Нардеп Холодов пояснив причину складання мандату

Нардеп Холодов пояснив причину складання мандату

17:26 05.07.2023
Мовний омбудсмен закликає зобов'язати депутатів ВР використовувати українську мову в публічному просторі та в медіа

Мовний омбудсмен закликає зобов'язати депутатів ВР використовувати українську мову в публічному просторі та в медіа

07:12 04.07.2023
Повноваження Столтенберга продовжать ще на рік

Повноваження Столтенберга продовжать ще на рік

19:54 30.06.2023
Кабмін визначив Мінцифри центральним держорганом у телеком-сфері з 1 вересня

Кабмін визначив Мінцифри центральним держорганом у телеком-сфері з 1 вересня

11:44 08.06.2023
Київрада має намір ініціювати повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення і звільнення голів районів міста - Кличко

Київрада має намір ініціювати повернення міському голові права подавати кандидатури на призначення і звільнення голів районів міста - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін заявив про намір брати участь у президентських виборах

Ставки занадто високі: Байден стосовно провалу Сенатом голосування про допомогу Україні

Позиція кожного депутата під час голосування за пакет євроінтеграційних законів у Раді матиме значення

Нідерланди підтримують відкриття переговорів про вступ України до ЄС - глава МЗС

Голова Євроради скоротить візит до Китаю, повернеться до Брюсселя для продовження дискусій на тему членства України в ЄС - ЗМІ

ОСТАННЄ

У ЄС немає "плану Б", є сподівання, що лідери ЄС дадуть "зелене світло" початку переговорів про членство з Україною - високопоставлений дипломат

Путін заявив про намір брати участь у президентських виборах

Співголовою групи "Відновлення України" стала Славицька

РФ має припинити атакувати українську зернову інфраструктуру і загрожувати кораблям із зерном - посольство США в Румунії

Порошенко привітав контакти української влади з Будапештом: потрібна координація зусиль в інтересах України

Ставки занадто високі: Байден стосовно провалу Сенатом голосування про допомогу Україні

Туреччина розраховує на постачання F-16 у відповідь на згоду Анкари схвалити заявку Швеції в НАТО - Ердоган

Посли ЄС продовжать обговорення проєкту рішення саміту ЄС щодо початку переговорів про членство України аж до неділі. Угорщина продовжує блокувати

Єрмак на зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу США: Україна продовжить іти шляхом реформ

Кличко нагородив майже сотню військовослужбовців ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА