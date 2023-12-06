Нардепи пропонують змінити порядок нарахування пенсій військовим, врегулювати порядок їхніх відпусток і затвердити гендерну рівність в армії

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити обмеження на поширення військовослужбовцями інформації, що дає змогу визначити геолокації, а також змінити порядок надання їм відпусток, нарахування пенсій, врегулювати проходження лікування за кордоном і затвердити гендерну рівність в армії.

Відповідний законопроєкт №10313 зареєстровано в Раді 4 грудня.

Нардепи вважають за необхідне доповнити закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" новою статтею, що стосується реалізації права військовослужбовців на інформацію.

Так, згідно із законопроєктом, військовослужбовці мають право вільно одержувати та використовувати інформацію, окрім випадків поширення в медіа та інтернеті даних, що дають змогу визначити геопросторові дані про військові об'єкти та військові частини.

Документ також передбачає, що одноразова відпустка при народженні дитини надаватиметься військовослужбовцям зі збереженням грошового забезпечення (без урахування додаткової винагороди) у повному обсязі.

Законопроєкт визначає, що загальний час безперервного перебування військовослужбовця у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення буде становити не менше ніж десять діб і не зможе перевищувати 12 місяців.

У разі направлення військовослужбовців для лікування за кордон безперервним перебуванням вважається період надання їм медичних послуг у закладах охорони здоров'я іноземних держав, включно з часом переміщення з одного закладу охорони здоров'я до іншого та часом очікування між плановими етапами лікування, реабілітації, протезування. На підставі рішення військово-лікарської комісії про необхідність більш тривалого лікування загальний час зможе перевищувати чотири місяці.

Для догляду за хворою дитиною до 14 років військовослужбовці звільняються від виконання службових обов'язків на період, упродовж якого дитина потребує догляду згідно з висновком лікаря, але не більше ніж на 14 календарних днів. У разі необхідності вони будуть звільнені від виконання обов'язків зі збереженням грошового забезпечення на весь час перебування в стаціонарі разом із дитиною.

Депутати пропонують внести зміни і до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб". Так, у разі ухвалення законопроєкту №10313, до вислуги років для визначення розміру пенсії зараховуватиметься на пільгових умовах час проходження військової служби під час дії воєнного стану - один місяць служби за два місяці; час безпосередньої участі у стримуванні збройної агресії Російської Федерації - один місяць служби за три місяці; час безпосередньої участі в бойових діях під час війни - один місяць служби за чотири місяці; час перебування в полоні - один місяць служби за п'ять місяців.

Статут внутрішньої служби Збройних сил України (ЗСУ) буде доповнено нормами, згідно з якими військовослужбовці зобов'язуються, зокрема, не допускати порушень, пов'язаних із дискримінацією за ознакою статі або сексуальних домагань. Командири при цьому повинні організовувати і неухильно дотримуватися принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у службовій діяльності, а також утверджувати гендерну рівність і не допускати насильства за статевою ознакою.

Службове розслідування, пов'язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальними домаганнями, проводитиметься комісією, до складу якої призначаються представники обох статей у рівному співвідношенні.

Крім того, законопроєкт містить і вимоги до військових капеланів. Зокрема, ними не можуть бути представники релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ). Водночас посади військових капеланів зможуть заміщатися як особами, які уклали контракт у підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, так і цивільними особами, протягом п'яти років.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили близько 30 парламентаріїв із різних фракцій і груп, серед яких - Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Євгенія Кравчук (усі троє зі "Слуги народу"), Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), Ганна Скороход ("За майбутнє"), Юлія Тимошенко, Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") та заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.