Політика

20:22 05.12.2023

Нідерланди підтримують відкриття переговорів про вступ України до ЄС - глава МЗС

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Нідерланди підтримують відкриття переговорів про вступ України до ЄС - глава МЗС

Міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Гердіна Йоганетт Брюїнс Слот заявила, що Нідерланди позитивно ставляться до рекомендацій Європейської комісії розпочати з Україною переговори про членство в ЄС.

"Моє головне послання міністру Кулебі було таким самим, як і всім вам. Будьте впевнені в нашій підтримці. Ваша боротьба - це наша боротьба, а ваша безпека - наша безпека. Саме тому уряд Нідерландів виділив EUR2,5 млрд на підтримку України у 2024 році. Ми також обговорили прагнення України стати членом Європейського Союзу. Я рада повідомити, що ми позитивно ставимося до рекомендацій Європейської комісії щодо відкриття переговорів про членство з Україною, тому що ваше майбутнє за нами", - сказала Слот на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Крім того, глава МЗС Нідерландів відзначила, "наскільки вражаючими були зусилля України щодо проведення необхідних реформ за таких складних обставин".

"Ми будемо поруч із вами протягом усього процесу", - запевнила Слот.

Також Слот розповіла, що вони з Кулебою відвідали навчальний центр артилерії, наголосивши, що хоробрість українських воїнів "не знає меж". Крім того, вона повідомила, що вчора побувала в Бучі на Київщині.

"Я відвідала місце масового поховання й була на церемонії пам'яті жертв в Андріївській церкві. Таке місце не залишає сумнівів у тому, що таке зло й на що воно здатне. І також показує, наскільки важливо боротися за справедливість. Вражає, наскільки ви сповнені рішучості продовжувати відповідати на ці величезні виклики", - заявила міністр.

Крім того, вона додала, що має намір провести зустріч із генеральним прокурором Андрієм Костіним пізніше.

Теги: #єс #переговори #нідерланди

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