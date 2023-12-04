Країни ЄС у вівторок почнуть дебати про перспективи членства України

У вівторок посланці 27 країн-членів ЄС зустрінуться, щоб почати обговорення питання про початок переговорів щодо членства з Україною, повідомляє Reuters із посиланням на офіційних осіб і дипломатів.

"Зустріч знаменує собою початок підготовки 27 країн до саміту лідерів Європейського союзу 14-15 грудня, на якому мають ухвалити рішення щодо перспектив інтеграції України, Молдови, Грузії та Боснії", - ідеться в повідомленні.

Як зазначає Reuters, зокрема, на зустрічі у вівторок обговорюватимуть проєкт угоди саміту, який, як очікують, також ухвалить рішення щодо пов'язаної з ним пропозиції про надання Києву бюджетної підтримки в розмірі EUR50 млрд ($54,10 млрд) до 2027 року.

"У вівторок остаточних рішень не очікується, але початковий обмін думками між країнами-членами дасть уявлення про те, наскільки ймовірно, що саміт дасть зелене світло Україні", - зазначає агентство.