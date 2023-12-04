У ЄС вважають, що позиція Брюсселя у відносинах із Пекіном приносить конкретний результат: Немає доказів прямої військової підтримки Китаєм Росії

У Європейському Союзі вважають, що Китай враховує позицію Брюсселя щодо війни, яку проти України веде Росія, так само як і конкретне прохання президента Європейської ради Шарля Мішеля - досі немає жодних доказів прямої військової підтримки Росії з боку Пекіна.

Таку думку журналістам у понеділок у Брюсселі висловив високопоставлений європейський дипломат напередодні саміту Китай-ЄС, який відбудеться 7-8 грудня в Пекіні.

"Ми знаємо, що Китаю не подобається ця війна, і ми продовжуємо чинити тиск на нашому рівні президента (Шарля Мішеля). Якщо ви дозволите, я наведу один дуже конкретний приклад. Я все ще думаю, що у нас немає доказів прямої військової підтримки Китаю Росії. А це було серед найбільших прохань президента (Мішеля), коли він був у Китаї минулого року. Ми, звісно, бачили експорт товарів із потенційним використанням, але загальний експорт Китаю до Росії серед так званих високопріоритетних бойових предметів насправді знизився", - обґрунтував він свою думку.

Крім того, дипломат зазначив, що Китай також призначив спеціального посланника по Україні.