Політика

17:27 04.12.2023

ЄС обговорить із Китаєм використання Пекіном впливу на Москву з метою припинення війни проти України

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ЄС обговорить із Китаєм використання Пекіном впливу на Москву з метою припинення війни проти України

Лідери ЄС мають намір обговорити з керівництвом Китаю використання Пекіном впливу на Москву з метою покласти край війні, яку РФ веде проти України.

Про це в понеділок у Брюсселі напередодні проведення саміту Китай-ЄС, який відбудеться 7-8 грудня в Пекіні, повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат.

Говорячи про порядок денний саміту, він зазначив, що одним із головних геополітичних питань у сфері глобальної безпеки, яке мають намір порушити лідери ЄС, буде війна агресії, яку проти України веде Росія.

"Це буде нашим пріоритетом. Нам потрібно, щоб Китай використовував свій вплив на Росію, щоб вона зупинила війну. Ми також розглядаємо обхід санкцій, нам потрібно гарантувати, що Китай не допомагає Росії. Також нам потрібно, щоб Китай контактував з українцями щодо Формули миру президента Зеленського", - деталізував він.

Дипломат також зазначив, що президент Шарль Мішель порушить і питання можливого впливу Китаю на Північну Корею, яка постачає Росії озброєння.

Теги: #китай #єс

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