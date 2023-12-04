Питання щодо переговорів із Україною про вступ до ЄС тепер вирішувати державам-членам - представник ЄК

У Єврокомісії (ЄК) не вважають, що її пропозиція про початок переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу є необґрунтованою, висловитися тепер має Рада ЄС, заявила офіційна представниця ЄК Ана Пісонеро.

"Ми вважаємо, що Україна виконала швидко і ґрунтовно вражаючу роботу. Це неодноразово відзначала глава (ЄК Урсула фон дер Ляєн - ІФ-У). Тепер вирішувати державам-членам на підставі зробленої нами пропозиції", - сказала Пісонеро на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

Так вона відповіла на прохання прокоментувати позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який зробив заяву про неспроможність цієї рекомендації ЄК.

"Тепер Раді (ЄС) належить обговорювати наступні етапи (...). Рада, як і завжди, має висловитися про те, що буде далі з досьє щодо розширення (Євросоюзу)", - додала представниця ЄК.

Вона пояснила, що все це відбувається в контексті підготовки грудневого саміту ЄС, на якому глави держав і урядів також розглянуть це досьє.

У відповідь на запитання про перспективи подальшої фінансової допомоги ЄС Україні Пісонеро нагадала, що Євросоюз надає цій країні економічну, гуманітарну і військову допомогу і має намір і далі підтримувати її, скільки знадобиться.

У рамках пропозиції ЄК щодо перегляду бюджету ЄС на 2024-2027 роки передбачається макрофінансова допомога Україні на EUR50 млрд.

"Для нас важливо мати угоду до кінця року, щоб ми могли допомагати Україні і щоб вона могла продовжувати отримувати нашу допомогу з 2024 року. Отже, рада має працювати швидко (...). Комісія продовжить відігравати свою роль, щоб майбутні етапи перемовин дали змогу дійти до врівноваженого й амбітного інструменту, який покаже, що Європейський Союз на боці України", - пояснила речниця.

Тепер, повторила вона, "м'яч на половині поля держав-членів".

Угорський прем'єр Орбан останнім часом зробив низку заяв із закликами до ЄС не вживати подальших кроків щодо євроінтеграції України до узгодження на саміті ЄС 14-15 грудня спільної стратегії щодо цієї країни, погрожуючи заблокувати подальше виділення допомоги Україні та процес її вступу до ЄС.