Політика

11:57 01.10.2023

Партія "Курс - нова демократія" перемагає на парламентських виборах у Словаччині

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Партія "Курс - нова демократія" перемагає на парламентських виборах у Словаччині

На виборах до парламенту Словаччини, які відбулися в суботу, перемагає опозиційна соціал-демократична партія “Курс - нова демократія” експрем’єра Роберта Фіцо, йдеться в повідомленні управління статистики республіки.

За даними з 95,75% виборчих дільниць, вона набирає 23,58% голосів, тоді як ліберальна партія “Прогресивна Словаччина”, очолювана віцеголовою Європейського парламенту Міхалом Шимечкою, отримала 16,37%.

Як зазначалося в екзитполах, п’ятивідсотковий бар’єр, судячи з усього, зуміли подолати ультраправі, і тепер вони будуть представлені в словацькому парламенті.

Фіцо відомий як політик, який виступає проти продовження постачання озброєнь Україні. Він також заявляв, що антиросійські санкції Заходу неефективні, й обіцяв скористатися правом вето щодо заяви про вступ України до НАТО. Натомість Шимечка дотримується ліберальних і прозахідних поглядів і обіцяє виборцям поглиблювати європейське співробітництво, зазначає газета The Guardian.

 

Теги: #парламент #вибори #словаччина

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