Політика

10:20 27.09.2023

Галібаренко: Умови членства України в НАТО - консенсус союзників, реформи і завершення війни

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Галібаренко: Умови членства України в НАТО - консенсус союзників, реформи і завершення війни

Умовами надання Києву членства в НАТО є політичний консенсус усіх країн-членів, відповідність стандартам і завершення війни, яку проти України веде РФ, каже глава місії України при альянсі Наталія Галібаренко.

Так у Брюсселі під час спілкування з журналістами вона роз'яснила прописані в декларації Вільнюського саміту формулювання, в яких зазначено, що Україну запросять до альянсу, "коли погодяться союзники і коли буде виконано умови".

"Якщо вчитатися в сам текст декларації Вільнюського саміту, то більш-менш очевидно, про які умови йдеться. Під "згодою союзників" мається на увазі досягнення політичного консенсусу - без консенсусу, без політичного рішення всіх союзників далі з членством просуватися неможливо. Друга частина "коли дадуть змогу умови" - мається на увазі, звісно ж, завершення війни, і цього союзники ніколи не приховували, бо приймати до своїх лав країну під час війни (а це випадок України) означатиме, що альянс одразу буде вступати у війну з РФ. Для союзників це неприпустимо", - обґрунтувала Галібаренко.

Ще однією складовою умови глава місії України при НАТО назвала виконання Києвом адаптованої Річної національної програми з метою продовження виконання реформ і досягнення стандартів НАТО. "За фактом, ми говоримо, щоб стати членом альянсу є дві складові: має бути політичний консенсус, продовження реформ і завершення війни", - підсумувала вона.

Теги: #нато #галібаренко

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