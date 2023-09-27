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10:31 27.09.2023

Галібаренко: Національну річну програму досягнення Україною критеріїв НАТО буде адаптовано й ухвалено до кінця цього року

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Галібаренко: Національну річну програму досягнення Україною критеріїв НАТО буде адаптовано й ухвалено до кінця цього року

Глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко каже, що Національну річну програму, метою якої є реформування України для досягнення критеріїв НАТО, буде адаптовано й ухвалено до кінця нинішнього року.

Спілкуючись у Брюсселі з українськими журналістами, дипломатка розповіла, що ще до початку війни, яку 24 лютого 2022 року проти України розв'язала РФ, було окреслено необхідність переглянути Річну національну програму (РНП), яка "з різних причин стала важкою і для виконання, і для моніторингу, і навіть для звіту в альянсі про просування вперед".

"Потім розпочалася війна, і це питання на деякий час відійшло з першочергового нашого порядку денного. Тому, коли ми з союзниками почали обговорювати питання про те, як Україна продовжуватиме реформи, ми підійшли до того, що найкращий варіант - це слідувати схемі, яка була в РНП, хоча б тому, що переговори про вступ будуються на тій самій структурі, яка є в РНП: це ті самі п'ять розділів, у межах яких ви звітуєте про виконання реформ. Тільки цього разу ми хочемо, щоб це був короткий документ із переліком реформ, які потрібні для вступу до НАТО, і який не має дублювати наші зобов'язання в межах ЄС", - пояснила Галібаренко.

За її словами, адаптована РНП передбачатиме основні положення, у яких буде прописано "чіткі критерії", які дадуть змогу Україні говорити про виконання тих чи інших реформ.

Глава місії України при НАТО також повідомила, що розроблений українською стороною проєкт РНП буде представлено в НАТО для подальшої його оцінки та рекомендацій. "План такий, що ми презентуємо свій проєкт, після цього отримаємо рекомендації альянсу, і після того як ми їх врахуємо, вийдемо на консолідований варіант і схвалимо його на засіданні міністрів закордонних справ, яке відбудеться в листопаді за участю (міністра закордонних справ України) Дмитра Кулеби. Це план, який у нас є", - деталізувала Галібаренко.

Теги: #нато #галібаренко

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