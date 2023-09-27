Галібаренко: План роботи Ради Україна-НАТО буде затверджено до кінця року

Деталі структури Ради Україна-НАТО, створеної під час Вільнюського саміту, як і план її роботи наразі розробляють для подальшого затвердження до кінця року, повідомила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

"Наразі разом із секретаріатом НАТО ми працюємо над тим, щоб розробити структуру й робочий план ради. У робочому плані буде зазначено, коли збиратиметься рада, на яких рівнях тощо", - розповіла вона під час спілкування з українськими журналістами в Брюсселі.

Водночас Галібаренко зазначила, що вже в рішенні Вільнюського саміту чітко визначено, що рада збирається на рівні послів - постійних представників, на рівні міністрів закордонних справ - двічі на рік, міністрів оборони - двічі на рік, керівників генеральних штабів - раз на рік і військових представників - двічі на рік. "Плюс передбачено, що в разі виникнення будь-якої кризової ситуації раду може бути використано як кризовий консультаційний механізм. Цим правом ми вже скористалися, коли скликали засідання ради через вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи й коли РФ почала створювати нам загрози в Чорному морі", - нагадала вона.

За словами глави місії України при НАТО, наразі робота також триває над створенням у рамках ради комітетів і робочих груп. "Велика перевага і великий для нас виклик, на мій погляд, полягає в тому, що це вже не формат 31 плюс Україна, ми вже у форматі 32, а отже, ідеться про нашу інституційну спроможність брати на рівних участь в обговореннях, консультаціях і засіданнях. Так само, як і брати участь у написанні проєктів документів", - констатувала українська дипломатка.

У зв'язку з цим Галібаренко зазначила, що від української сторони до цієї роботи буде залучено багато міністерств і відомств, "які будуть у НАТО на рівних брати участь у засіданнях". "Найближчим часом ми вийдемо на консолідований варіант (плану роботи ради), дискусія вже триває, і затвердимо робочий план разом з адаптованою Річною національною програмою (РНП). Тому до кінця року ми зможемо говорити про те, що більшість рішень Вільнюса введено в дію: буде введено в дію адаптовану РНП, працюватиме рада, і в такому робочому процесі ми зможемо побачити, як усе це разом працюватиме", - підсумувала Галібаренко.