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10:39 27.09.2023

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

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Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

Глава місії України при НАТО Наталя Галібаренко стверджує, що в штаб-квартирі організації Північноатлантичного договору жодних дискусій – ані офіційних, ані неофіційних – щодо надання Україні членства в НАТО в обмін на здачу тимчасово окупованих територій РФ немає.

"У штаб-квартирі таких дискусій немає. Ми проговорили з різними делегаціями, які підтвердили, що навіть на неофіційних рівнях такого обговорення немає і не було", - сказала вона в спілкуванні з українськими журналістами в Брюсселі.

У зв'язку з цим українська дипломатка згадала раніше поширені в ЗМІ слова керівника приватного офісу генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, які, як вона наголосила, були вирвані з контексту і які згодом спростували.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи надходили від партнерів "мирні непристойні пропозиції", Галібаренко сказала: "Скажу чесно: у штаб-квартирі - ніколи. На деяких форумах, де збираються експерти, неурядові організації, мені доводилося чути висловлювання, мовляв, Україні варто врахувати досвід Німеччини, яка вступала до НАТО частинами. Але це – неформальні обговорення, у яких перевіряють ґрунт: вони хочуть подивитися, якою буде реакція на ті чи інші пропозиції. Тут, у штаб-квартирі НАТО, такого немає".

Глава місії України при НАТО стверджує, що обговорення, яке відбувається в штаб-квартирі, переважно стосується того, як Україна може поєднувати ведення бойових дій для досягнення перемоги над РФ із проведенням реформ. "Усі розуміють, наскільки це важко. Іноді партнери навіть визнають, що вимагають від нас забагато, адже щодо реформ нам висувають ті самі вимоги, які виконували країни в мирний час. Ми не маємо десяти років на те, щоб виконувати реформи й досягати взаємосумісності. У нас інші терміни", - констатувала Галібаренко.

Теги: #нато #галібаренко

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