Політика

18:08 26.09.2023

Провести вільні вибори під час війни неможливо - Кондратюк

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Провести вільні вибори під час війни неможливо - Кондратюк

Провести вільні, демократичні та легітимні вибори в Україні під час воєнного стану нереально, вважає заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Коли обмежені демократичні права і свободи під час воєнного стану, проводити вибори, які вимагають, навпаки, дотримання всіх демократичних прав і свобод, - це нонсенс", - наводить пресслужба апарату Верховної Ради слова Кондратюк з інтерв'ю "Українській правді".

Віцеспікерка зазначила, що під час війни також неможливо забезпечити вільний, демократичний процес волевиявлення, із висуненням кандидатів, агітацією.

"Витрачати гроші є куди зараз. І найважливіше питання: а що вони (вибори - ІФ-У) змінять по факту? Я не бачу електорально, що ці вибори змінять кардинально зараз ситуацію. Є закон про воєнний стан, де чітко написано, що повноваження президента будуть продовжені, допоки після воєнного стану не буде обраний новий президент. Це саме стосується Верховної Ради", - пояснила Кондратюк.

Віцеспікерка також вважає, що українські військовослужбовці повинні мати можливість не лише брати участь у виборчому процесі, а й балотуватися на виборах. "Тому треба перемогти, а вже тоді на широку ногу обговорювати виборчі процеси. Я взагалі думаю, що це наратив якийсь російський", - вважає Кондратюк.

Теги: #вибори #кондратюк

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